Victor Sanders è irreperibile, slitta il processo per guida in contromano in autostrada

Quasi 3 anni fa, nel 2022, Victor Sanders aveva festeggiato una vittoria della sua Reyer Venezia in EuroCup ubriacandosi in un bar e mettendosi successivamente alla guida. Ovviamente alterato dall’alcol, il giocatore americano aveva percorso 40 chilometri di autostrada in contromano, fortunatamente evitando collisioni con altre vetture ma schiantandosi alla fine contro un guard-rail. Una volta fermato dagli agenti, Sanders era stato trovato con un tasso alcolemico di 1,70 g/l e in possesso anche di un piccolo quantitativo di marijuana. Saputo dell’arresto e delle sue cause, la Reyer lo aveva licenziato con effetto immediato: il 10 febbraio doveva iniziare ufficialmente il processo con imputato Sanders, che però non si è presentato.

Oggi il giocatore, che tra un paio di giorni compirà 30 anni, indossa la maglia dell’Enisey Krasnojarsk in Russia, dopo due esperienze in Romania e Polonia. Victor Sanders risulta quindi irreperibile, o meglio non si hanno prove che abbia ricevuto notifica del procedimento in corso. Il giudice ha ordinato di cercarlo fino a giugno 2025, quando, se non verrà localizzato, il caso verrà archiviato per impossibilità di procedere.