Victor Wembanyama, degno successore di Lebron James?

Le aspettative nei confronti del cestista francese sono alte sia tra i fan dell’NBA che tra gli operatori di scommesse sportive che offrono numerose opzioni di gioco online. Victor Wembanyama, diciannovenne francese selezionato come prima scelta al draft per l’NBA, viene già considerato come una futura stella del basket a livello mondiale, ma può essere considerato il degno successore di Lebron James? Vediamo tutti i dettagli sulla sua carriera e sulle prospettive del giovane cestista.

Chi è Victor Wembanyama?

Il nome di Victor Wembanyama circola già da diversi anni tra i massimi livelli del basket. Il 19enne francese è cresciuto nel Nanterre, società che lo ha fatto esordito già a quindici anni in Eurocup, regalandogli qualche minuto di gioco in due occasioni. Nel 2020 inizia a farsi conoscere all’interno del campionato francese, vantando 10 presenze da titolare in 18 partite durante la sua prima stagione.

I primi titoli importanti arrivano nel 2021-22, quando con l’ASVEL diventa campione di Francia, però Wembanyama si afferma un vero e proprio leader a partire dalla stagione 2022-23 con la maglia dei Metropolitans 92. Ancor prima di compiere i 19 anni ha poi sancito un nuovo record, ovvero quello di raggiungere la quota di 618 punti segnati prima del diciannovesimo compleanno, superando da giovanissimo il record di Antoine Rigadeau, che si era fermato a 605.

Il commento di Lebron James su Wembanyama

Il fisico di Victor Wembanyama sembra una macchina creata appositamente per giocare a basket. Questo fattore, in aggiunta al talento del giovane cestista, ha già colto l’attenzione di alcuni dei nomi più importanti del basket odierno, tra cui proprio Lebron James.

Partendo dalle statistiche fisiche della futura stella francese, spicca subito l’altezza di Wembanyama, ben 221 cm, misura accompagnata da un’apertura alare di 243 cm. Quest’ultima la prossima stagione, quando Victor si unirà ufficialmente all’NBA, sarà la più ampia tra tutti i giocatori attualmente sotto contratto nel campionato americano.

Su di lui Lebron James si è espresso affermando di non aver mai visto personalmente, o comunque che nessuno ha mai visto, una persona dell’altezza di Victor Wembanyama essere così fluido e aggraziato sul campo.

A conti fatti, il giovane cestista francese ha tutte le carte in regola per diventare la nuova stella dell’NBA, in grado inoltre di portare avanti l’eredità di Lebron James, diventandone il degno successore grazie a tutte le qualità tecniche del caso, dal dribbling fino al tiro, ma anche per il giusto atteggiamento con cui si muove in campo.

Il palmares di Wembanyama e il promettente futuro

Se c’è una cosa che Victor non è estraneo a fare, questa è distinguersi sul campo da basket sia per risultati ottenuti che per record infranti. Nel palmares del giovane cestista troviamo di già un secondo posto agli Europei U16 del 2019 e un secondo posto ai Mondiali U19 del 2021, oltre al premio come miglior giovane del campionato francese per tre stagioni dal 2020 al 2023.

Nel 2022 si è laureato campione di Francia, nello stesso anno è stato eletto MVP dell’All Star Game LNB, e MVP del campionato francese e miglior difensore nell’ultima stagione.

Per quanto riguarda il futuro, Wembanyama è stato scelto dai San Antonio Spurs come prima scelta al Draft NBA 2023, diventando il primo cestista francese ad essere selezionato per primo. Il giocatore ha affermato di voler diventare un protagonista del campionato americano, emulando i risultati di cestisti come Jokic e Antetokounmpo. Le aspettative sul suo futuro rimangono altissime, ma Wembanyama resta concentrato sul momento, affermando di voler regalare ai tifosi un divertimento simile a quello che lui stesso sta vivendo nell’ultimo periodo.