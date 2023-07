Victor Wembanyama domina e saluta: “Ora sparirò per qualche mese”

Victor Wembanyama era stato bersaglio di critiche, anche parecchio eccessive, dopo il suo debutto non eccellente in Summer League un paio di giorni fa. Il talento francese ha però risposto sul campo in quella che è stata la sua seconda e ultima partita nel torneo di Las Vegas. Wemby ha chiuso la gara contro Portland (priva di Scoot Henderson) con una doppia-doppia da 27 punti e 12 rimbalzi: numeri da vera prima chiamata assoluta.

Wembanyama ha mostrato tutto il proprio repertorio: dal tiro dalla media e lunga distanza, che era mancato all’esordio, alla presenza sotto-canestro, anche in difesa (3 stoppate). In conferenza stampa il lungo dei San Antonio Spurs ha scherzato: “Devo capire quando andare in vacanza, quando ricominciare ad allenarmi, dove allenarmi. Se sarà a San Antonio o da qualche altra parte. Ne parlerò con Pop. Non giocherò il Mondiale, quindi ho davanti 2-3 mesi di lavoro che cambieranno la mia vita. Probabilmente sparirò dai media per i prossimi mesi, onestamente. Nell’ultimo mese, penso che il basket non sia stato nemmeno il 50% dei miei impegni. Non lo sopporto. So che questo è un momento speciale della mia vita, ma sono felice che sia finito. Ora voglio solo giocare“.

“In the past month, I think basketball wasn't even 50% of my schedule. I can't stand it. I know it's a special moment in my life, but I'm glad it's over. I just wanna hoop.” Victor Wembanyama on the media tour and being able to focus on basketball now. (via @TomerAzarly) pic.twitter.com/E782jt5TFp — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 10, 2023

Comprensibile, visto che su Victor Wembanyama ci sono stati gli occhi del mondo per più o meno un anno. Le sue partite in Francia venivano seguite dalla lente di ingrandimento NBA costantemente, e in Summer League c’è stato l’apice dell’attenzione mediatica nei suoi confronti. D’altronde il suo mentore a San Antonio sarà Tim Duncan, non deve quindi sorprendere se Wembanyama dovesse assumere un profilo basso.