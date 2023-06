Victor Wembanyama e il Metropolitans giocheranno le loro prime finali

Il Metropolitans92 di Victor Wembanyama ha eliminato in Gara-4, per 3-1, i campioni in carica dell’Asvel Villeurbanne, approdando alla prima finale di campionato della storia del club francese. Il talento transalpino, futura prima chiamata assoluta al prossimo Draft, non ha giocato la sua partita più brillante, firmando 15 punti con 8 rimbalzi e 5 stoppate, ma ha comunque segnato un canestro molto importante nei minuti finali dell’incontro, chiusosi col punteggio di 69-71.

Wembanyama, nelle 4 partite della serie contro l’Asvel, una squadra che quest’anno ha disputato l’EuroLega, ha segnato 15.0 punti di media con 9.8 rimbalzi e 3.0 stoppate. In finale il suo Metropolitans92 se la vedrà contro l’AS Monaco, che nell’altra semifinale ha battuto 3-0 Bourg.