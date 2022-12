Victor Wembanyama fa tremare il Monaco, che si impone all’OT

Un’altra grande serata per Victor Wembanyama, chiamato ad un esame di maturità contro l’AS Monaco, squadra protagonista in EuroLega (attualmente secondo sul 9-3). Il talento francese ha realizzato l’ennesima doppia-doppia con 27 punti e 11 rimbalzi, rimanendo in campo 40′ nella sconfitta del suo Boulogne-Levallois Metropolitans92 per 82-95 dopo un tempo supplementare.

Wembanyama ha segnato 10 punti con 5/5 da due in un primo quarto dominato dal Metropolitans, risultando ancora una volta il migliore dei suoi. La probabilissima futura prima chiamata assoluta NBA ha sbagliato solo 4 tiri da due, chiudendo con 11/15 e in totale 11/20 dal campo. Il Monaco, guidato da un Elie Okobo da 28 punti, ha poi rimontato piano piano nei successivi tre quarti, fino ad arrivare al 40′ sul 76-76.

Nell’OT però i monegaschi hanno dominato, staccando rapidamente il Metropolitans con un parziale di 6-19 all’interno dell’extratime. Per la squadra di Wembanyama è la seconda sconfitta di fila dopo che un paio di settimane fa si era ritrovata prima in classifica in solitaria. Ora è seconda con un record di 9-3, alla pari di Digione e Cholet: primo proprio il Monaco.