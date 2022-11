Victor Wembanyama giocherà con la Francia tra pochi giorni

Dopo aver stupito il mondo intero nelle amichevoli americane e nel campionato francese, Victor Wembanyana si appresta a scendere in campo con la Francia, Nazionale maggiore, per la prima volta. Il classe 2004, probabilissima prima chiamata assoluta al Draft 2023, è stato convocato da coach Vincent Collet per le due gare di qualificazioni alla FIBA World Cup dell’anno prossimo. Wembanyama sfiderà la Lituania questo venerdì e poi la Bosnia ed Erzegovina lunedì.

Finora il traguardo più alto raggiunto da Wembanyama con la Francia è stata la medaglia d’argento al Mondiale U19 dell’anno scorso, nel quale ha fatto registrare un record di 5.7 stoppate di media ed è stato inserito nel miglior quintetto della competizione.

Nel campionato francese, Wembanyama sta segnando 21.3 punti di media e pochi giorni fa ha realizzato il suo career-high contro Limoges.

Questa la lista dei 12 convocati della Francia, con Andrew Albicy unico “superstite” della squadra che ha partecipato allo scorso EuroBasket, chiuso al secondo posto.