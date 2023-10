Victor Wembanyama ha già messo su un po’ di muscoli

Victor Wembanyama si appresta ad iniziare la sua prima stagione NBA con i San Antonio Spurs. Quello che viene considerato il volto della Lega nei prossimi anni avrà un compito non facile: rispettare le aspettative enormi su di lui. Una delle critiche fatte a Wambaynama dai suoi detrattori riguarda il fisico: il francese è molto alto, ma anche molto magro. Secondo molti quindi Wemby andrà “sotto” contro i massicci fisici della NBA.

Dal canto suo, il rookie degli Spurs al Media Day di oggi ha aggiornato sul proprio peso. Ha dichiarato di aver aggiunto già qualche kg, ma di voler procedere gradualmente per evitare infortuni.

“Da quando sono a San Antonio ho guadagnato 10-15 punds [circa 5-7 kg, ndr]. Cercherò di fermarmi qui, non voglio aggiungere troppi kg in troppo poco tempo. Siamo a buon punto. Come dicevo, la mia condizione fisica è molto, molto migliore di quanto sia mai stata in tutta la mia vita, quindi sto bene” ha detto Wembanyama.

Prima di queste parole, il talento francese veniva classificato sui 95 kg di peso quindi ora dovrebbe aver scollinato i 100.