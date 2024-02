Victor Wembanyama KO dai cedri di montagna del Texas

Nemmeno Victor Wembanyama, meraviglia internazionale vagamente soprannominato “Alieno”, è immune alle allergie ben note del Texas meridionale.

Dopo una prestazione da 19 punti e 14 rimbalzi nella sconfitta per 117 a 101 contro i Cleveland Cavaliers, il talento generazionale ha incontrato i media davanti al suo armadietto invece che al solito tavolo della disponibilità post-partita. Con il piede destro in una vasca di ghiaccio e indossando una felpa con cappuccio, che non indossa mai in sala stampa, Wemby si è coperto la bocca con i vestiti quando i giornalisti gli si sono avvicinati.

“Sono così da circa un paio di giorni. Di solito se ne va dopo uno o due giorni, ma credo che il mio corpo non sia abituato a questo tipo di sforzo. Anche il mio sistema immunitario ne risente. Ma sto bene”, ha risposto un Wembanyama congestionato.

Spurs post-game

Count #VictorWembanyama among the many victims of the Texas allergens…

“….been like this for two days…”

A stuffed-up sounding Vic ⬇️#PorVida pic.twitter.com/z5HL960r60

— Hector Ledesma (@HectorLedesmaTV) February 4, 2024