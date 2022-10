Victor Wembanyama lo ha fatto di nuovo: seconda prestazione monstre

Si è da poco conclusa la seconda amichevole che il Metropolitans 92 ha disputato a Las Vegas contro i G-League Ignite, seconda occasione per vedere Victor Wembanyama giocare in un ambiente simile alla NBA. Il centro francese, probabilissima prima chiamata assoluta al Draft 2023, ha replicato la gara mostruosa fatta due giorni fa, facendo forse anche meglio. Alla fine Wembanyama ha segnato 36 punti con 11 rimbalzi, aggiungendo 4 assist e 4 stoppate con +26 di plus/minus.

Il club francese ha vinto 112-106, con Wembanyama che ha messo in mostra ancora tutto il suo repertorio. Dalle triple da 9 metri alla difesa del pitturato, fino alla corsa in transizione. La NBA è già innamorata di lui, nelle scorse ore LeBron James lo aveva definito “un alieno”, mentre un anonimo GM ha previsto un tanking mai visto per avere il talento francese.

Wembanyama is DANGEROUS.😤 pic.twitter.com/kKKalTGWNH — NBA G League (@nbagleague) October 6, 2022

This shot is incredible! He’s 7 foot + Wemby is up to 19 PTS on ESPN 2 and the NBA App

📲 https://t.co/WIy2EVo02V pic.twitter.com/a6spmHsj8L — NBA (@NBA) October 6, 2022