Victor Wembanyama non parteciperà al Mondiale di quest’anno

Victor Wembanyama è stato accolto da vera star ai San Antonio Spurs, che lo hanno chiamato con la prima scelta assoluta al Draft. Il talento francese è stato subito a cena con alcune leggende Spurs come Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili e Sean Elliot, che gli hanno spiegato tanto del mondo NBA. Wemby nelle scorse ore ha però preso anche una decisione importante: quella di non giocare con la Francia nel Mondiale di quest’anno.

Il lungo francese ha esordito con la Nazionale maggiore nei mesi scorsi, nelle qualificazioni per il Mondiale, ma non farà parte del torneo vero e proprio dopo essersi consultato col proprio entourage. Wembanyama ci ha tenuto a dire che San Antonio “lo avrebbe supportato su qualsiasi decisione”, sottintendendo che non ci siano state pressioni degli Spurs in questo senso.

Gli Spurs mi avrebbero supportato in qualsiasi decisione. Non sarebbe stato realistico in termini di sviluppo e non sarebbe stato prudente in termini di salute fisica. Spero che la gente capisca, anche per me è frustrante. La Francia è comunque una squadra su cui sono concentrato, voglio vincere più titoli possibili con la Nazionale. Ma penso che questo sia un sacrificio necessario.

Contrariamente a ciò che era stato inizialmente riportato, Victor Wembanyama giocherà qualche partita nella Summer League di Las Vegas (probabilmente non molte).