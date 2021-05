Victor Wembanyama potrebbe giocare in Eurolega l’anno prossimo

Per la NBA bisognerà attendere almeno un altro anno, visto che il ragazzo non è ancora eleggibile per il Draft, ma nel frattempo l’anno prossimo Victor Wembanyama potrebbe giocare in Eurolega. Secondo Artem Komarov, il classe 2004 francese sarebbe in trattativa avviata con l’ASVEL Villeurbanne, una delle sorprese più positive di questa stagione europea.

L’ASVEL giocherà in Eurolega anche l’anno prossimo e vorrebbe aggiungere Wembanyama, uno dei prospetti europei migliori in circolazione. In questa stagione il lungo ha vestito la maglia di Nanterre, giocando 8 partite di campionato e 4 di EuroCup. In coppa, Victor Wembanyama ha segnato 1.3 punti di media con 2.3 rimbalzi, nel campionato francese invece 6.5 punti e 5.1 rimbalzi a partita.

Di Wembanyama avevamo parlato qui, qualche mese fa.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.