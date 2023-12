Victor Wembanyama si infortuna nel riscaldamento per colpa di un dipendente dei Mavs

Le insolite misure del fisico di Victor Wembanyama impongono ai San Antonio Spurs una estrema cura, anche negli esercizi pre-partita. Finora il francese, prima chiamata assoluta all’ultimo Draft, aveva disputato 25 delle 27 partite dei suoi, ma questa notte ha saltato la terza: il derby contro i Dallas Mavericks. Tutto è stato dovuto ad un imprevisto nel riscaldamento: mentre si stava preparando Wembanyama ha calpestato per sbaglio il piede di un dipendente dei Mavs posizionato sotto canestro.

Il risultato è stata una distorsione alla caviglia, da valutare di quale entità, che non ha permesso alla star degli Spurs di partecipare alla partita. Subito dopo l’accaduto, Wemby è sembrato più spazientito che dolorante e Gregg Popovich ha parlato di semplice “dolore”.

Wemby out for the game after stepping on Mavs employee during warmups 🚨 pic.twitter.com/fupZJCHTVP

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 24, 2023