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Victor Wembanyama sta ricevendo forti critiche per il suo sostegno ai movimenti di protesta in Francia

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Nel corso dei suoi primi anni in NBA abbiamo imparato a conoscere Victor Wembanyama non solo come uno dei migliori giocatori al mondo, ma anche come un atleta socialmente impegnato. La star dei San Antonio Spurs si è espressa più volte su temi sociali, sia per quanto riguarda la sua Francia che gli Stati Uniti, ultimi i movimenti di protesta che in queste settimane stanno travolgendo parte dell’Europa. Wembanyama aveva già mostrato sostegno per i manifestanti, in conferenza stampa: “Mi interessano molto queste proteste, dico sul serio. Anche io ero in quella posizione non molto tempo fa. Facevo il liceo a Nanterre, già all’epoca al centro di forti proteste. Sono riuscito a fuggire da quel sistema scolastico, ma è stata solo questione di fortuna. Sono disuguaglianze sistemiche, problemi molto profondi. Sono contento che i liceali e i giovani in generale si facciano sentire. Li sento e li sostengo, spero che anche le persone in posizioni di potere li ascoltino aveva dichiarato il 9 ottobre.

A queste parole è poi seguito un tweet nella giornata di venerdì, prima del caos che ha sconvolto Parigi e numerose città francesi come Lille e Limoges: Wembanyama ha postato un’immagine-meme del Bianconiglio di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Si tratta di un’illustrazione dell’artista Luz Tapia che negli anni è stata più volte utilizzata come monito riguardo il tempo che sta per scadere. Un messaggio che Wemby ha quindi voluto mandare allo status quo: le cose stanno per cambiare. Il problema è che le proteste di questo weekend sono state accompagnate anche da violenti scontri con le forze dell’ordine e innumerevoli danni, sia alle attività commerciali delle varie città colpite sia ad alcune istituzioni: per esempio, il Municipio di Limoges è stato dato alle fiamme.

Le immagini hanno fatto il giro del mondo e questo è diventato dunque il pretesto per una certa parte dell’opinione pubblica e della politica, soprattutto francese e statunitense, di scagliarsi contro Wembanyama. Secondo queste persone, la star degli Spurs avrebbe contribuito ad aizzare i moti di rivolta e sarebbe quindi in parte responsabile degli scontri che ci sono stati. Eric Ciotti, sindaco di Nizza, ha attaccato Wembanyama su X: “Le celebrità francesi come il cestista Victor Wembanyama che hanno chiamato a sostenere le rivolte del 17 ottobre portano una responsabilità storica. Devono essere condannati”.

Nelle prossime ore Wembanyama potrebbe tornare a esporsi, commentando proprio i fatti degli ultimi giorni e magari rispondendo a Ciotti e a chi lo abbia ritenuto in qualche modo responsabile di quanto successo in Francia.

Francesco Manzi
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