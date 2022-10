Victor Wembanyama torna in campo in Francia ed è subito stellare

Dopo le due amichevoli giocate a Las Vegas, Victor Wembanyama e il suo Metropolitans92 sono tornati in campo nel campionato francese. È arrivata una importante vittoria in trasferta dopo un OT contro Le Mans, il terzo successo in quattro gare. Wembanyama è stato nuovamente protagonista, dopo un primo tempo da soli 4 punti ne ha sfoderati 19 nei 25′ conclusivi. Alla fine il talento classe 2004 ha chiuso con 23 punti, 9 rimbalzi, 3 stoppate, 8/19 dal campo e 2/7 da tre punti in 35′, sfoderando anche alcune giocate spettacolari.

Immagini che faranno sicuramente piacere agli scout NBA, in vista dell’attesissimo Draft dell’anno prossimo per il quale è attesa una buona dose di tanking.