VIDEO: Abiodun Adegoke, il prospetto nigeriano che schiaccia senza saltare

Nelle scorse ore Shaquille O’Neal ha postato nelle sue storie su Instagram il video di un giocatore che riceve spalle a canestro durante un allenamento e schiaccia senza saltare.

L’atleta in questione è Abiodun Adegoke, ragazzo nigeriano che è rapidamente finito sul taccuino degli scout NBA che non l’avevano già adocchiato precedentemente. Si tratta di un prospetto gigantesco, alto ben 236 cm e che sembra già ben sviluppato a livello muscolare, almeno a giudicare dalle immagini.

Il ragazzo gioca a Dubai, nella MPAC Sports, un’academy che recluta giovani dall’età di 14 anni specialmente in Asia e in Africa. Questa scuola di basket organizza dei Draft per comporre delle squadre da far competere internamente, in modo tale da mettere in mostra i propri talenti. Non è chiaro quale sia la reale età di Adegoke che comunque gioca in Elite Youth League, campionato riservato ai ragazzi fra i 18 e i 20 anni.

Il prospetto perciò potrebbe a breve arrivare negli Stati Uniti, dove molti college gli faranno la corte, viste le potenzialità fisiche di cui dispone, anche in un momento dove è difficile vedere i giovanissimi all’opera in competizioni ufficiali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MPAC BASKETBALL (@mpacbasketball)

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.