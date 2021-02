VIDEO: accoglienza folle ad Atene per Mario Hezonja

Mario Hezonja, nuovo acquisto del Panathinaikos, è arrivato ieri ad Atene. Ad aspettarlo all’aeroporto una folla immensa di tifosi: un’accoglienza che di solito si vede solamente per le superstar del calcio e che fa ancora più notizia mentre è in corso una pandemia globale.

Parlare di “assembramento” per queste scene è anche riduttivo. Una vera e propria festa per Hezonja, sbarcato in Grecia proprio nel giorno in cui ha compiuto 26 anni tra fumogeni, cori che inneggiano a “Super Mario” e addirittura una torta per celebrare il compleanno.

Tutto bellissimo, se non fosse per il Covid-19 che evidentemente non ha spaventato i tifosi del Pana.

