VIDEO: Adrian Wojnarowski ferma una diretta TV per twittare una trade poco rilevante tra Sacramento e Detroit

Adrian Wojnarowski è decisamente un uomo impegnato in questi giorni. È così impegnato che non può nemmeno prendersi una pausa dal postare una Woj Bomb, nemmeno in diretta TV.

Mercoledì, mentre discuteva del futuro dei Toronto Raptors a SportsCenter di ESPN, Wojnarowski si è fermato nel mezzo della sua spiegazione per pubblicare su Twitter una trade appena avvenuta tra i Sacramento Kings e i Detroit Pistons. E il conduttore Scott Van Pelt l’ha amato!

Woj gets trade news during interview with SVP, tweets it out, announces live on air all at once. MVP. pic.twitter.com/TbkEY78M4W — Rob Perez (@WorldWideWob) March 25, 2021

Secondo Wojnarowski, i Kings hanno mandato Cory Joseph e un paio di scelte del secondo round ai Pistons per Delon Wright. Sebbene entrambi i giocatori non siano nomi familiari, l’accordo ha senso per entrambe le squadre. Con De’Aaron Fox e Tyrese Haliburton nel roster, Joseph vede poco il campo con i Kings. Wright è un upgrade rispetto a Joseph e ha sfruttato al massimo i suoi minuti con i Pistons in questa stagione.

