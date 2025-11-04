VIDEO: Antetokounmpo la decide allo scadere! Milwaukee batte Indiana

Spettacolo alla Fiserv Forum di Milwaukee, dove Giannis Antetokounmpo ha regalato ai suoi Bucks una vittoria mozzafiato contro gli Indiana Pacers per 117-115, grazie a un jumper in svitamento.

Il fuoriclasse greco è stato ancora una volta dominante, chiudendo con 33 punti, 13 rimbalzi e 5 assist, tirando con un eccellente 14 su 21 dal campo. Al suo fianco, Kyle Kuzma ha contribuito con 15 punti, permettendo a Milwaukee di conquistare il terzo successo nelle ultime quattro gare, oltre che il primo dei quattro confronti stagionali contro i rivali divisionali.

Turner da ex, fischi e emozioni

La sfida ha avuto un sapore particolare per Myles Turner, protagonista del suo ritorno a Indianapolis da avversario dopo aver firmato in estate con i Bucks. Accolto dai fischi del pubblico nonostante il video tributo prepartita, il lungo ha chiuso con 9 punti, 7 rimbalzi e 5 stoppate, mostrando comunque la sua solita presenza difensiva sotto canestro.

Pacers combattivi, ma Antetokounmpo è letale

Gli Indiana Pacers hanno venduto cara la pelle, trascinati da un grande Pascal Siakam (32 punti e 8 assist) e da Isaiah Jackson, autore di una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi, la sua miglior prestazione dal gennaio 2022.

Nonostante un parziale di 11-0 che aveva riportato gli ospiti in parità a 14 secondi dalla fine, con il layup del 115-115 firmato da Aaron Nesmith, Milwaukee ha avuto l’ultima parola: timeout, rimessa, palla a Giannis, e jumper vincente allo scadere per chiudere i conti.

Con questo successo, i Bucks si confermano ai vertici della Central Division, mentre i Pacers dovranno ripartire già mercoledì nella sfida interna contro Brooklyn.