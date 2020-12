VIDEO: Anthony Davis e la pedicure in panchina, si taglia le unghie durante la partita contro i Suns

Nel corso degli anni, abbiamo visto i giocatori in panchina durante le partite di stagione NBA intrattenersi in diversi modi, ma forse quanto fatto da Anthony Davis ieri notte durante la gara di preseason contro i Phoenix Suns non si era mai visto, almeno non inquadrato dalle telecamere.

Il lungo dei Los Angeles Lakers, alla sua seconda partita di preseason, mentre si trovava in panchina si è tolto una scarpa e si è messo a tagliarsi le unghie del piede destro. La scena è stata ripresa dalle telecamere e per qualche secondo è stata trasmessa in diretta: evidentemente qualche unghia dava fastidio a Davis mentre era in campo.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.