VIDEO: Blake Griffin scaraventa Thomas Bryant a terra, poi gli ride in faccia

Comportamento da vero villain per Blake Griffin nella notte, durante la partita di preseason tra Detroit e Washington. Il lungo dei Pistons, impegnato a difendere un possesso nel terzo quarto, ha letteralmente scaraventato a terra Thomas Bryant mentre quest’ultimo cercava di prendere posizione in posto. Griffin si è disinteressato completamente delle conseguenze, anzi ha riso in faccia allo stesso centro degli Wizards quando si è alzato e si è diretto verso di lui per reagire al colpo subito. Alla fine BG è stato punito con un Flagrant 1.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.