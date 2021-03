VIDEO: Blake Griffin torna a Detroit da avversario e si prende una gomitata in faccia

Nella notte c’è stato il primo ritorno di Blake Griffin a Detroit da avversario dopo il buyout di qualche settimana fa: il giocatore dei Brooklyn Nets ha disputato la sua miglior partita fin qui con la nuova maglia, chiudendo con 17 punti in 20′ uscendo dalla panchina.

Per Griffin c’è stato però anche un colpo alla faccia da parte di un suo ex compagno: all’inizio del secondo quarto Isaiah Stewart gli ha rifilato una gomitata gratuita e, da quanto si può evincere dal video, anche volontaria. Nulla di grave per l’ex Pistons, mentre Stewart è stato espulso.

Isaiah Stewart got ejected after throwing an elbow at Blake 😳 pic.twitter.com/m0i4iyoX5G — Bleacher Report (@BleacherReport) March 26, 2021

