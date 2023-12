VIDEO: BRUTTISSIMO infortunio di Lessort in EA7 Milano-Panathinaikos

Mathias Lessort ha cercato di segnare superando la difesa di Nicolò Melli negli ultimi minuti della partita tra Olimpia EA7 Milano e Panathinaikos. Il centro francese dei “Greens” ha subito fallo dall’italiano, a seguito del quale è atterrato malamente a terra, cadendo con la schiena.

La botta ricevuta da Lessor è stata forte, ha ricevuto immediatamente i primi soccorsi ed è uscito dal parquet sostenuto. L’infortunio è avvenuto a 3:22 dalla fine, con il giocatore Pana che non è rientrato in campo, mentre continuava a ricevere istruzioni dai medici della squadra, a bordo panchina. In giornata il Panathinaikos farà i giusti accertamenti per capire l’entità dell’infortunio di Mathias Lessort avvenuto contro l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano al Mediolanum Forum di Assago.

Speriamo naturalmente che il francese non si sia fatto nulla di grave, anche perché comunque non è dovuto uscire in barella, quindi questa è una buona notizia. Naturalmente, appena avremo degli aggiornamenti, ve li forniremo.

Alla fine la squadra greca è comunque riuscita a vincere la sfida, chiudendo il doppio turno di EuroLega con due successi, nonostante due partite davvero super tiratissime sia a Montecarlo sia a Milano.

