VIDEO: Damian Lillard è ancora Dame Time contro i Golden State Warriors

Il momento Dame Time di Damian Lillard non invecchia mai e i tifosi dei Portland Trail Blazers sono sicuramente felici di vederlo ancora una volta in questo modo contro i Golden State Warriors. Con circa 15 secondi rimanenti e gli Warriors avanti 106 a 105, Lillard ha segnato la tripla del sorpasso per Portland.

