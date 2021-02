VIDEO: Damion Lee schernisce Luka Dončić dopo un canestro e fallo di questa notte

I Golden State Warriors hanno battuto i Dallas Mavericks questa notte con un punteggio finale di 147 a 116. Durante la partita, la guardia degli Warriors, Damion Lee, ha “bullizzato” con una giocata la star dei Mavs, Luka Dončić, poi ha schernito l’ala slovena:

“Little ass boy” -> che significa “ragazzino” con un’accezione dispregiativa.

"Little ass boy!" 🗣

Damion Lee was hyped after scoring the and-1 on Luka Doncic 💪🏽pic.twitter.com/ywxtVQpY6G

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 5, 2021