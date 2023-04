VIDEO: Dillon Brooks espulso per aver tirato un pugno nei testicoli di LeBron

Dillon Brooks è stato espulso dal match tra Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers in gara-3 degli NBA Playoffs dopo un duro fallo su LeBron James. Gli arbitri hanno rivisto la giocata e hanno deciso che era sufficiente per cacciare Brooks dalla gara.

Dillon Brooks hit LeBron James below the belt 👀 Brooks was given a flagrant foul and has been EJECTED from the game. pic.twitter.com/ZJBDHUOCVW — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 23, 2023

Come si vede nel video, Dillon Brooks cerca di prendere la palla ma colpisce volontariamente LeBorn James sotto la cintura. James è caduto immediatamente a terra dolorante.

Brooks e LeBron hanno una storia l’uno con l’altro. In tutta onestà, Brooks ha problemi con un certo numero di giocatori in tutto il campionato. Tuttavia, di recente ha definito LeBron “vecchio”, il che ha provocato un po’ di rumore sui social media. James non ha risposto all’insulto e ha detto che “non è qui per queste c***ate”.

Le emittenti nella partita Lakers-Grizzlies hanno tirato fuori un buon punto dopo il fallo di Brooks su LeBron. Hanno notato che Draymond Green è stato recentemente sospeso per un fallo specifico in parte a causa della sua reputazione e della sua storia. È possibile che sia qualcosa che è entrato anche nella decisione di espellere Brooks dal match visto il suo passato.

L’assenza di Brooks è tutt’altro che ideale per i Grizzlies. È un giocatore chiave che non manca di energia per la squadra.

