VIDEO: dopo l’espulsione, polemica con uno spettatore per coach Pozzecco

Non è stata esattamente una partita serena per Gianmarco Pozzecco, espulso nel quarto quarto per doppio tecnico. Mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, il coach della Dinamo Sassari deve aver ricevuto una provocazione da qualcuno in tribuna. Come si vede nel video, il Poz si è fermato immediatamente e ha subito risposto.

Dopo l'espulsione Pozzecco risponde alle provocazioni che arrivano dalla tribuna pic.twitter.com/OuFRMp3A0V — 𝔸𝕝𝕖𝕤𝕤𝕒𝕟𝕕𝕣𝕠 𝕄𝕒𝕘𝕘𝕚 (@AlessandroMagg4) February 12, 2021

