VIDEO: Dwight Howard prova una nuova routine ai liberi tirando un metro dietro la linea

Dwight Howard non è mai stato un grande tiratore di liberi: nel corso degli anni, sono circolati online diversi video nei quali, in allenamento, l’attuale centro dei Philadelphia 76ers aveva percentuali molto più alte di quelle in partita dalla linea della carità. In generale, in 17 stagioni in NBA, Howard ha mantenuto il 56% ai liberi, il 53% in quella in corso.

Per migliorare i propri risultati, nella gara di stanotte contro Boston, Howard ha provato una nuova, inedita, routine: il lungo dei Sixers ha tirato i liberi stando un metro dietro la linea. Il risultato non è stato però quello sperato: 1/2 in questa occasione.

Dwight's unique FT routine: pic.twitter.com/D9mY0dUgEl — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 21, 2021

