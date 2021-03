VIDEO: ennesimo scontro tra coach Itoudis e Mike James, che non rientra più in campo

Per la terza volta dall’inizio della stagione si torna a parlare di Mike James per motivi disciplinari: dopo quanto accaduto un paio di mesi fa, quando l’americano era stato vicinissimo a lasciare il CSKA Mosca, James è di nuovo venuto allo scontro verbale con coach Dimitris Itoudis durante un timeout della partita di oggi contro l’Unics Kazan in VTB League. Dai gesti, MJ sembra rifiutarsi di giocare e l’allenatore pare allora indicargli di sedersi in panchina.

Dimitris Itoudis and Mike James got into an argument during the first half of CSKA's VTB League game vs. UNICS Kazan.

Mike James didn't play in the second half due to 'stomach problems.' To be continued…pic.twitter.com/srbiVOP9eI

— Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) March 27, 2021