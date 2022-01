VIDEO: Ergin Ataman, espulso contro il Barcellona, provoca tutto il Palau Blaugrana

Ieri sera il Barcellona ha vinto il big match di Eurolega contro l’Efes, rivincita della finalissima dell’anno scorso conquistata dai turchi. Il risultato finale è stato 82-77, con un coach Ergin Ataman particolarmente nervoso. L’allenatore dell’Efes è stato espulso per doppio tecnico ed ha voluto ricordare a tutto il Palau Blaugrana del trofeo vinto a Colonia nella scorsa stagione. Ataman, uscendo dal campo, ha provocato il pubblico, mimando di essere lui ad aver alzato la coppa e di essere il campione in carica.

Un comportamento che i tifosi del Barça, come si vede dalla clip, non hanno preso bene.

Ataman teasing Barcelona fans and, apparently, shouting “I’m the champ” to the crowd 😅

Anadolu Efes coach has been ejected after two straight technicals #BAREFE pic.twitter.com/5AZRbiqe6d

