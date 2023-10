VIDEO: Ergin Ataman espulso dopo aver urlato contro gli arbitri

Ergin Ataman, coach del Panathinaikos Atene, si è particolarmente arrabbiato dopo una chiamata dell’arbitro ed è stato espulso. A 6:04 dal termine del terzo quarto, Dinos Mitoglou ha rubato la palla dopo un passaggio errato di Lorenzo Brown e l’ala greca è stata immediatamente fermata da un avversario con un fallo brusco a metà campo.

Gli arbitri hanno fischiato un fallo regolare, nonostante le proteste dei giocatori e dello staff tecnico del Panathinaikos. Ataman ha chiesto un challenge, certo che si trattasse di un fallo antisportivo.

Dopo la revisione, gli arbitri hanno stabilito che si trattava di un fallo normale e hanno deciso di confermare la decisione iniziale. A quel punto Ataman è andato su tutte le furie. L’allenatore turco ha iniziato a urlare contro l’arbitro Robert Lottermoser, ha subito il secondo fallo tecnico ed è stato espulso. Ataman aveva già ricevuto un fallo tecnico nel secondo quarto.

Qui di seguito trovate il video del fallo subito da Mitoglou, che si stava involando in contropiede, e anche la folle reazione di Ergin Ataman subito dopo.

Ergin Ataman goes absolutely CRAZY, screams at referees, and gets ejected 🤯 pic.twitter.com/FamUVSceoq

— Mindaugas Bertys (@the_mindaugas) October 20, 2023