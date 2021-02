VIDEO: Esclusiva BU, riguarda la live con Stefano Tonut della Reyer Venezia

Insieme a Stefano Tonut, guardia-ala dell’Umana Reyer Venezia, abbiamo parlato in live su Twitch (qui per iscrivervi al canale) dell’Italbasket che ha vinto contro la Macedonia del Nord e perso contro l’Estonia, delle Final Eight di Coppa Italia, delle prospettive dei lagunari in Serie A, visto che sono i campioni in carica, e di coppe europee.

