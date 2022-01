VIDEO EuroLega – Barcellona, Jasikevicius sbotta nell’intervista dopo la sconfitta con l’Olimpia Milano

Rocambolesca sconfitta per il Barcellona contro l’Olimpia Milano in EuroLega. KO in volata per i catalani che cadono ancora al Palau Blaugrana dopo l’inattesa sconfitta in campionato con Manresa, di cui vi abbiamo parlato sui nostri canali social.

Nella consueta intervista flash post partita il coach Sarunas Jasikevicius si è mostrato molto piccato. Rispondendo a una domanda che citava aspetti positivi della sconfitta, l’allenatore lituano ha sbottato, sottolineando che non c’è nulla di positivo nel perdere in casa, prima di abbandonare velocemente la postazione.

😡 Saras Jasikevicius, tras la derrota ante el Armani Milán pic.twitter.com/bQEVUY3zfs — EurohoopsES (@EurohoopsES) January 11, 2022