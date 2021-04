VIDEO – EuroLega, Pau Gasol ha fatto il nuovo esordio con il Barcellona

Dopo 20 anni e una lunga preparazione Pau Gasol è tornato a indossare la maglia del Barcellona.

Nell’ultima giornata di EuroLega, il centro ha rimesso la canotta dei catalani ed è tornato a calcare il parquet del Palau Blaugrana.

Nell’ultimo match della regular season, perso 72-82 contro il Bayern Monaco, Gasol è partito in quintetto. Lo spagnolo ha giocato 13 punti realizzando 9 punti, 7 dei quali nel primo tempo. Per lui 4/9 dal campo (0/1 dall’arco) e 1/2 in lunetta con 4 rimbalzi e un assist.

La sconfitta non ha pregiudicato la posizione finale in classifica del Barça che era già sicuro del primo posto. Per conoscere la sua avversaria nei quarti di finale, al via il 20 Aprile, la squadra di Jasikevicius dovrà aspettare lunedì. In base al risultato di Zenit San Pietroburgo – Pantathinaikos, nei playoff Gasol e compagni potranno trovare i russi o il Valencia.

