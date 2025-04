VIDEO: fallo di Hart su Hardaway Jr sulla sirena di Gara-4, le immagini e il giudizio degli arbitri

Scoppia un’altra polemica arbitrale in questi Playoff NBA: in Gara-4 tra New York e Detroit, i Knicks si sono portati avanti 3-1 nella serie in una partita punto-a-punto decisa da un errore di Tim Hardaway Jr sulla sirena. I Knicks erano riusciti a rimontare grazie alle giocate di Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, ma Detroit avrebbe potuto conquistare Gara-4 nell’ultimo possesso, sotto di 1 solo punto. Dopo un po’ di bagarre sotto canestro, la palla è alla fine arrivata a Hardaway Jr nell’angolo, il quale ha sbagliato di molto, condizionato anche da un contatto con Josh Hart.

Gli arbitri non hanno fischiato e fin da subito la decisione era sembrata dubbia. Hardaway Jr cerca il contatto, ma Hart lo urta chiaramente sul fianco durante il movimento di tiro.

Nel post-partita coach JB Bickerstaff, già furioso in campo con gli arbitri, non ha risparmiato critiche per la decisione: “Ad alcuni è permesso di giocare in modo più fisico rispetto ad altri. Mi è difficile credere che nelle ultime due partite Cade [Cunningham, ndr] abbia tirato 4 liberi”.

Sull’accaduto si è espresso anche lo stesso Josh Hart: “Se c’è stato contatto? Sì, l’ho toccato. Era un contatto legale? Non lo so! Vedremo cosa diranno nel Last 2 Minutes Report”.

Non c’è però stato bisogno di aspettare il consueto giudizio della NBA. Nelle dichiarazioni degli arbitri post-partita, il capo della terna David Guthrie ha ammesso che ai Pistons sarebbero dovuti essere assegnati 3 tiri liberi a tempo scaduto: “Sul campo abbiamo giudicato il contatto tra Hart e Hardaway Jr come legale. Rivedendo le immagini dopo la gara, abbiamo notato che il contatto è più che marginale e quindi un fallo sarebbe dovuto essere fischiato”. Un errore grave per Detroit, che con almeno 2 liberi su 3 convertiti da Hardaway Jr si sarebbe ritrovata sul 2-2 nella serie, mentre ora tornerà al Madison Square Garden cercando di evitare l’eliminazione.