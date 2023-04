VIDEO: FENOMENO KEVIN PUNTER! Buzzer beater contro il Real in gara-1 a Madrid

Kevin Punter ha fatto il fenomeno in gara-1 dei playoff di EuroLega tra Real Madrid e Partizan Belgrado. L’americano ex Olimpia Milano e Virtus Bologna tra le tante ha realizzato sulla sirena il canestro che ha permesso alla squadra allenata da Zelimir Obradovic di iniziare la serie con un successo in trasferta.

Ecco il video della giocata fenomenale di Kevin Punter, prontamente riportata su Twitter dall’EuroLega:

KEVIN PUNTER WINS IT IN MADRID⚪️⚫️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Xqbh4yF17I — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2023

Kevin Punter non si è solo limitato a quel canestro perché ha terminato con 26 punti, frutto di un ottimo 5 su 8 dalla lunga distanza, compresa la bomba decisiva, e un perfetto 9 su 9 dalla linea della carità.

Possiamo dire che l’americano ex Milano e Virtus Bologna ha determinato gran parte del successo dei serbi, che tornano così ai playoff di EuroLega conquistando un successo su uno dei parquet più difficili d’Europa e contro una delle favorite alla vittoria finale.

Stiamo a vedere se questo successo ottenuto in gara-1 condizionerà il morale dei blancos anche in gara-2 oppure Dzanan Musa (che oggi ha steccato la prestazione) e compagni giocheranno come se non fosse accaduto questo buzzer beater di Punter.

