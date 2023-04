VIDEO: FOLLE RISSA tra due tifosi sugli spalti di GRIZZLIES-LAKERS

Gara-3 di Los Angeles Lakers contro Memphis Grizzlies è senza dubbio stata una partita molto accesa.

Sul parquet c’è stata l’espulsione di Dillon Brooks per aver tirato un pugno nelle parti intime di LeBron James nel tentativo di recuperare la palla durante il terzo quarto. Sugli spalti di gara-2 invece c’è stato un litigio tra un tifoso dei Lakers e uno dei Grizzlies che erano seduti di fianco.

Sono davvero volati cazzotti e non solo spintoni, soprattutto da parte del tifoso ospite, che però non è stato nemmeno placato dai presenti, i quali o riprendevano la scena con gli smartphone oppure non se ne curavano, facendo finta che quella scene non stesse accadendo.

Solo dopo una quindicina di secondi un tifoso di Memhpis, vedendo che il ragazzo supporter della squadra di casa le stava continuando a prendere, ha deciso di intervenire mettendosi in mezzo. Incredibile la violenza con la quale il ragazzo di colore stava malmenando l’altro.

Naturalmente non sappiamo cos’ha scatenato tutta questa violenza però crediamo che niente possa giustificare un comportamento di questo tipo perché ci voleva un attimo per far finire questa “scazzottata” in tragedia.

