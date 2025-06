VIDEO: FOLLIA DeMarcus Cousins, vuole fare rissa coi tifosi dei Vaqueros che gli lanciano cibo

Nella notte, in occasione della partita del campionato portoricano tra i Vaqueros de Bayamon di Danilo Gallinari e i Mets de Guaynabo di DeMarcus Cousins, quest’ultimo è stato protagonista di qualche minuto di pura follia. L’ex All-Star NBA ha perso la testa per via delle provocazioni del pubblico: Cousins si è girato verso un tifoso in prima fila ed ha iniziato uno scambio piuttosto acceso con lui, causando l’intervento di altri tifosi che hanno provato ad entrare in campo (per la verità senza troppa convinzione, vista la differenza di stazza). Alla fine questa prima situazione si è risolta con l’espulsione del giocatore, ma non è ovviamente finita qui.

#BSNPR | [VÍDEO]: Así fue que comenzó la situación de Demarcus Cousins cuando un fanático comenzó a tener una discusión con el jugador desde las gradas. 🎥 @ElPodcastPPP pic.twitter.com/DkmnvJW4Ux — La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) June 10, 2025

Mentre usciva dal campo, dirigendosi verso il tunnel degli spogliatoi, gli altri tifosi dei Vaqueros intorno a lui hanno iniziato ad insultare Cousins, che prima ha risposto con schiaffetti e dito medio, poi ha di nuovo perso le staffe dopo che alcuni fans hanno iniziato a tirargli addosso cibo e bevande. DMC ha provato a liberarsi dalla presa della security e dei membri dello staff per andare a confrontare fisicamente i tifosi in tribuna, solo a fatica è stato trascinato negli spogliatoi.

DeMarcus Cousins in rage after being ejected in Puerto Rico gets hit with food and beer by the fans! 😳 pic.twitter.com/kvpuOQEjjB — VideoMixtape.com (@VideoMixtape_) June 10, 2025