Un gesto che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori: Giannis Antetokounmpo ha dato uno schiaffo sulla nuca a Giannoulis Larentzakis al termine della sfida Grecia–Montenegro in vista di EuroBasket 2025. Il dettaglio che più salta all’occhio è il rapporto tra i due: cresciuti insieme, compagni di liceo ad Atene, e legati da una solida amicizia. Ecco perché il gesto, seppur circoscritto a una situazione post-partita, appare ancora più stupefacente.

Resilienza di Larentzakis, la reazione di Fournier

Al tweet virale rispondono le parole di Evan Fournier, compagno di Larentzakis all’Olympiacos, che ha commentato con un tocco di ironia:

“Se non ascolti tutto quello che dico la prossima stagione, ecco cosa succederà”.

Thank God, Larentzakis is resilient (they grew up together with Giannis Antetokounmpo, attended the same highschool and they are close friends, still this slap after the game vs Montenegro was totally unexpected) https://t.co/sHDIL07STe — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 16, 2025

Indicando come Larentzakis sappia incassare anche situazioni delicate, pur mettendo in luce il carattere inaspettato del gesto da parte di Giannis, soprattutto tra amici di vecchia data.

Un legame forte, ma momenti di tensione emergono

Il rapporto tra Antetokounmpo e Larentzakis supera il campo: una vera amicizia nata da giovanissimi, con studi e allenamenti condivisi. Tuttavia, situazioni cariche di tensione agonistica possono esplodere sui parquet internazionali, e questo episodio solleva interrogativi sul clima nello spogliatoio della nazionale greca alla vigilia dell’Europeo.

Il video è rapidamente diventato virale, alimentando discussioni tra tifosi e sui social. Alcuni interpretano lo schiaffo come un gesto di nervosismo quasi goliardico tra amici, altri come l’indizio di tensioni sopite che affiorano sotto pressione. Vi faremo sapere appena avremo delle novità precise in merito.