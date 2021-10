VIDEO: giocatori del presente ricreano momenti iconici della storia NBA

Dopo il rilascio di NBA Lane, il video celebrativo per la 75° stagione della Lega di basket americana, il team marketing della NBA ha ideato un altro modo per festeggiare l’inizio di quest’annata. Tramite precisi scatti e fotomontaggi, sono stati ricreati alcuni momenti iconici della storia NBA utilizzando, al posto dei giocatori del passato, quelli attuali.

Farà un po’ strano vedere, ad esempio, Jayson Tatum con la maglia dei Los Angeles Lakers per ricreare il buzzer beater di Kobe Bryant contro Miami. Oppure Kevin Durant con la divisa dei San Antonio Spurs per interpretare George Gervin. O ancora Damian Lillard segnare “The Last Shot” con la maglia numero 23 dei Chicago Bulls. Il risultato comunque merita, ed evidenzia come in NBA in queste cose siano sempre un passo avanti.