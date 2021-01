VIDEO: gli arbitri espellono Draymond Green per aver urlato contro il compagno Wiseman

Continuano a far discutere le decisioni di alcuni arbitri in questo avvio di stagione NBA: nella notte, al Chase Center, Draymond Green è stato espulso per doppio tecnico alla fine del secondo quarto, quando i Golden State Warriors erano ancora in partita.

Green, che aveva già ricevuto un tecnico precedentemente, se ne è visto assestare un altro per aver urlato qualcosa al compagno James Wiseman mentre gli Warriors si apprestavano a difendere un possesso dei Knicks. Una clamorosa svista arbitrale che ha penalizzato molto gli Warriors, sconfitti alla fine 104-119.

