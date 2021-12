VIDEO: i tifosi di Bologna sono infuriati per il fallo di Mekowulu a Cordinier

Nella partita di ieri tra Virtus Bologna e Dinamo Sassari si è infortunato Isaïa Cordinier – giocatore arrivato al posto dell’altro infortunato Awudu Abass – a causa di un piede di Christian Mekowulu sotto al suo. Il francese dovrà stare lontano dal parquet di gioco almeno fino all’inizio del 2022, quindi non potrà disputare né derby di Bologna né tanto meno derby d’Italia con l’Olimpia Milano il giorno di Santo Stefano.

Quello che però ha fatto realmente infuriare i tifosi bolognesi è il come si è infortunato Cordinier. Purtroppo gli stop fisici fanno parte del gioco però, secondo la loro ricostruzione, il fallo del nigeriano ex Treviso e Orzinuovi non è stato di gioco ma qualcosa di più. Qui potete vedere il video, qualora non vi fosse ancora capitato sott’occhio:

#Virtus Questo è l’infortunio di Cordinier. Situazione che al campionato Uisp sarebbe finita con una caccia a Mekowulu. Tra l’altro ormai sui tiratori fischiano dei contatti inventati e qui si fa finta di niente, a chiudere il cerchio sulla qualità arbitrale in @LegaBasketA . pic.twitter.com/V8ZTKtoDLk — Daniele Labanti (@DLabanti) December 6, 2021

Il tweet in questione è di Daniele Labanti, una delle penne più importanti del basket italiano, ancora di più se si parla di Virtus Bologna. Andando a leggere i commenti sotto al suo tweet e in generale sui social abbiamo notato quanto i tifosi virtussini si siano imbestialiti per quest’infortunio. A loro avviso il gesto di Mekowulu è stato intenzionale e punibile dagli arbitri con qualcosa di più di un semplice fischio, che tra l’altro non è nemmeno arrivato.

Certamente piede sotto piede non è mai bello da vedere ma in questa circostanza ci sarebbe da capire l’intenzionalità del gesto. Il nigeriano ha allargato la gamba ma, mentre faceva ciò, si stava girando verso il canestro per vedere l’esito della conclusione del nativo di Créteil. Lasciamo a voi e alla giustizia sportiva l’interpretazione dell’episodio. Noi ci limitiamo a riportarvi i fatti e la collera dei tifosi bianconeri.

Immagine in evidenza: www.virtus.it

Leggi anche: Minucci a BU: “Bianchi mi è costato 21 giorni di arresti domiciliari! Janning, allenati di più e smettila di scrivere sciocchezze…”