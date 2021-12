VIDEO: il debutto in G-League di Isaiah Thomas è da vero FENOMENO

Isaiah Thomas ha recentemente dichiarato che crede che avrebbe dovuto far parte del roster dei Los Angeles Lakers all’inizio di questa stagione. Questa notte ha probabilmente confermato questa audace affermazione lasciando che il suo gioco parlasse in quello che è stato un debutto davvero sbalorditivo nella NBA G-League per Isaiah Thomas.

Thomas ha giocato la sua prima partita per i Grand Rapids Gold – franchigia affiliata ai Denver Nuggets – ed è chiaro che il 32enne sta cercando di recuperare il tempo perduto in tutti questi anni:

42 punti

6 rimbalzi

8 assist

2 rubate

16 sul 30 dal campo

5 su 14 da tre punti

2 su 2 ai liberi

I Grand Rapids Gold è appunto la squadra affiliata in G-League dei Denver Nuggets e per cui gioca Isaiah Thomas. A questo punto, non sarebbe improbabile pensare che IT possa ricevere una chiamata dall’NBA nel futuro prossimissimo. Anche se i Denver Nuggets decidessero di non farlo, siamo abbastanza sicuri che ci siano almeno una manciata di altre squadre NBA là fuori che terranno gli occhi puntati su Isaiah Thomas dopo questa performance da record. I Lakers potrebbero essere una di loro? Presto lo scopriremo, specialmente visti i tanti problemi fisici e con i protocolli di salute e sicurezza.

