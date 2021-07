VIDEO – Il dominio di Achille Polonara a Belgrado contro la Serbia

Achille Polonara è stato uno dei migliori dell’Italbasket nel Preolimpico di Belgrado. In particolare nella finale contro la Serbia, che ha consegnato il pass per le Olimpiadi agli Azzurri, l’ala del Fenerbahce è salita in cattedra.

Per l’ex Baskonia una prova da 22 punti, 12 rimbalzi, 32 di valutazione e un clamoroso 6/8 dall’arco. Cifre che gli sono valse il titolo di MVP del torneo.

22 PTS | 12 REB | 32 EFF@ilpupazzo33 was just spectacular tonight, and he deserved to be named @TCL_Europe Player of the Game ⭐️#FIBAOQT | @Italbasket 🇮🇹 pic.twitter.com/9aynabjInN

— FIBA (@FIBA) July 4, 2021