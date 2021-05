VIDEO: il Fenerbahçe si fa rimontare da +8 a 20” dalla fine contro il Darussfaka

Quella del Fenerbahçe non è stata una stagione facile. Per un lungo periodo fuori dai Playoff di Eurolega, raggiunti alla fine ma risultati in un 3-0 subito per mano del CSKA. In campionato è andata relativamente meglio, col secondo posto in classifica alle spalle dell’Efes in stagione regolare. Ora che sono iniziati i Playoff in Turchia, i gialloblu hanno subito rischiato una colossale figuraccia in Gara-1 contro il Darussafaka.

La squadra di Igor Kokoskov si trovava a +8 con 20” da giocare nel quarto quarto, quando ha subito l’incredibile rimonta degli avversari. Una tripla e poi 2 palle perse hanno portato l’ex Sinan Guler a pareggiare la gara sulla sirena e mandarla al supplementare. Un tonfo indolore alla fine, visto che il Fenerbahçe è poi riuscito a vincere all’OT per 103-91, ma sicuramente un grandissimo spavento.

İ N A N I L M A Z😲



İ N A N I L M A Z😲 Son 20 saniyeye 8 sayı geride giren Daçka inanılmaz bir şekilde maçı uzatma bölümüne taşımayı başardı🤯@dackabasket pic.twitter.com/vJpke92MtU — Tivibu Spor (@tivibuspor) May 13, 2021

