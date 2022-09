VIDEO: il finale di Trapani-Cantù è da “Gialappa’s Band” 😂😂😂

Nella serata di ieri si è giocato il Quarto di Finale della Supercoppa LNP di Serie A2 tra Trapani e Cantù. A passare il turno e ad accedere così alle Semifinali è stata la formazione brianzola, che si è imposta di misura, 74 a 72, in casa dei siciliani.

Il match è stato tutto sommato equilibrato, come dimostra il punteggio finale, con due squadre che hanno lottato su ogni singolo possesso per provare a raggiungere le Final Four. Alla fine Cantù avrebbe potuto chiudere la contesa con un facile appoggio di Filippo Baldi Rossi, ma l’ex Reggio Emilia e Virtus Bologna l’ha sbagliato clamorosamente. Sul ribaltamento di lato, Federico Massone, corre bene il campo e in jump trova un buon tiro da tre punti sulla sirena che avrebbe regalato il successo ai padroni di casa: la palla danza sul ferro ed esce clamorosamente.

Naturalmente queste situazioni fanno parte del gioco però è incredibile l’errore di Baldi Rossi e il quasi miracolo di Massone. Se avesse fatto canestro, siamo certi che il tiro dell’ex Biella avrebbe fatto il giro del web.

Purtroppo per Trapani però il ferro ha sputato fuori il pallone e passare il turno è Cantù, che ora se la vedrà con la Vanoli Cremona venerdì sera a Forlì, palazzetto scelto per le Final Four di Supercoppa.

