VIDEO: il game winner di Kelly Olynyk è il più brutto della storia?

Se hai bisogno di altri segnali che indichino quanto sarà dura e complicata la stagione NBA 2022-2023, allora ecco Kelly Olynyk degli Utah Jazz che ha messo a referto il più brutto game winner della storia NBA, obbligando i New Orleans Pelicans alla prima sconfitta stagionale. Allo stesso tempo, Olynk si è assicurata che i Jazz rimanessero ancora imbattuti nella stagione.

KELLY OLYNYK CALLED GAME. THE JAZZ WIN IT IN OVERTIME pic.twitter.com/zwmMIbpg02 — NBA (@NBA) October 24, 2022

Nonostante abbiano perso entrambe le pietre miliari della franchigia in offseason con Donovan Mitchell ora ai Cleveland Cavaliers e Rudy Gobert che ora indossa la canotta dei Minnesota Timberwolves, i Jazz stanno in qualche modo trovando il modo di vincere le partite, tra l’altro contro le contender per i playoff.

I Jazz hanno ottenuto un grande contributo nel match da Kelly Olynyk, Lauri Markkanen e Jordan Clarkson. L’ex star dei Gonzaga Bulldogs ha chiuso con 20 punti, incluso il canestro che ha regalato la vittoria alla franchigia di Salt Lake City, mentre il finlandese e il naturalizzato filippino hanno messo a referto rispettivamente 31 e 18 punti.

Solo 9 secondi in campo per Simone Fontecchio che sta trovando molto meno spazio di quanto avremmo potuto immaginare. Naturalmente in così poco tempo non ha avuto modo di incidere all’interno della gara.

Leggi anche: VIDEO: Westbrook vuole sabotare i Lakers? A vedere gli errori sì…