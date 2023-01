VIDEO: Il papà di Morant e un ex NFL hanno scatenato una rissa

Il padre di Ja Morant, Tee Morant, e l’ex star della NFL diventata personaggio dei media, Shannon Sharpe, hanno avuto un acceso scambio durante la resa dei conti dei Memphis Grizzlies con i Los Angeles Lakers di questa notte.

I video del match mostrano che Sharpe e papà Morant si stavano scambiando alcune parole proprio non da gentiluomini. Apparentemente, è iniziato con il commentatore di FOX Sports che ha detto qualcosa a Ja prima che Tee arrivasse a difendere il proprio figlio.

Steven Adams non è stato da meno e da lì a poco è arrivato in soccorso del papà di Morant contro l’ex star della NFL mentre camminava davanti al suo compagno di squadra per difenderlo, secondo Damichael Cole di Commercial Appeal.

Hanno dovuto scortare Shannon Sharpe lontano dalla scena della rissa, e mentre stava uscendo, si può sentire gridare “Scommetto che non lo farai, scommetto che non lo farai”.

Anche se inizialmente non era chiaro cosa avesse realmente causato l’incidente, Sharpe ha avuto la possibilità di parlare con Dave McMenamin di ESPN e gli ha detto che è iniziato con Dillon Brooks che lo ha insultato dopo aver detto che non può difendere LeBron James. Ma quando Sharpe ha risposto con lo stesso messaggio, i Grizzlies si sono offesi.

“Ha iniziato a venire da me e ho detto: ‘Non vuoi questi problemi’. E poi Ja è uscito dal nulla per parlarmi. Sicuramente non voleva questi problemi. Poi è arrivato il papà e ovviamente non voleva problemi. Non lasciarti ingannare da questi sciocchi ora”, ha spiegato Sharpe.

Ja Morant e suo padre Tee Morant devono ancora affrontare il problema, e di certo non finirà presto.

