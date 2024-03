VIDEO: INCREDIBILE finale di partita tra Sixers e Clippers! 🤯

Kawhi Leonard ha messo a segno 2 triple nel finale di partita e poi ha stoppato nell’ultimo possesso Kelly Oubre Jr. per condurre i Los Angeles Clippers a una controversa vittoria per 108 a 107 sui Sixers mercoledì sera.

Kelly Oubre Jr. è stato bloccato da Leonard dei Clippers in un’azione che, secondo l’allenatore dei Sixers, Nick Nurse, avrebbe dovuto comportare un fallo di Paul George.

La squadra arbitrale dopo la partita ha detto che avrebbe dovuto fischiare un fallo sull’ultima azione che avrebbe mandato Oubre dalla linea della carità con la possibilità di vincere la contesa.

Nurse è entrato in campo per contestare la mancata chiamata ed è stato trattenuto dai suoi assistenti. Anche Oubre si è lanciato nella mischia, indicando ogni funzionario prima di essere allontanato dopo il fischio finale.

“Penso che l’abbia presa piuttosto male, che ne dite?”. Ha detto Nurse. “L’ho guardato un paio di volte sullo schermo del nostro computer. Penso che ci sia stato sicuramente un contatto. Certamente come gli ultimi due o tre che sono stati fischiati e l’and one poco prima. E questo è tutto. Ho pensato che il contatto fosse sufficiente per fischiare fallo. Ma è così che vanno le cose a volte”.

CLIPPERS-SIXERS ENDING WAS WILD 🤯 Sixers were NOT happy. pic.twitter.com/qNeBgpnXWS — Bleacher Report (@BleacherReport) March 28, 2024

Leggi anche: I Denver Nuggets allontanano una STORICA tifosa: ecco il motivo