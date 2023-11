[VIDEO] Itoudis FURIBONDO contro la Virtus Bologna: ESPULSO!

Coach Dimitris Itoudis del Fenerbahce Istanbul è stato espulso nel corso del terzo quarto per un mancano fallo in attacco fischiato contro Tornik’e Shengelia della Virtus Bologna e ha letteralmente perso la testa contro gli arbitri.

Dimitrios Itoudis WAS NOT HAPPY with a non-call under a basket 😳😤 pic.twitter.com/dASZYieDaq — BasketNews (@BasketNews_com) November 23, 2023

Sinceramente capiamo le lamentele di Dimitris Itoudis perché oggettivamente il lungo georgiano della Virtus Bologna commette fallo contro il lungo del Fenerbahce ma ciò non giustifica il suo comportamento e la decisione di espellerlo è stata correttissima.

Il tecnico greco ha preso prima un fallo tecnico per una protesta importante ma tutto sommato controllata. Poi però non si è più controllato e gli arbitri hanno dovuto mostrargli per la seconda volta in poi secondi la grande T.

Leggi anche: Il Partizan Belgrado sembra essere interessato a Yogi Ferrell