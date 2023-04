VIDEO: James Harden espulso in gara-3 contro i Nets per un colpo alle parti basse

La stella dei Philadelphia 76ers, James Harden, è stata espulsa contro i Brooklyn Nets in Gara 3 dei playoff NBA dopo aver commesso un fallo su Royce O’Neale nell’area inguinale. Ha ricevuto un flagrant 2 ed è stato presumibilmente punito per quello che il funzionario potrebbe aver ritenuto intenzionale.

Dopo che Joel Embiid ha preso un flagrant 1 per aver tirato un calcio a Nic Claxton nel primo tempo e pochi minuti prima che lo stesso Claxton venisse espulso per aver preso un secondo tecnico, Harden è stato sorprendentemente espulso dall’azione alla fine del terzo quarto. Il 33enne ha visibilmente tirato una gomitata a O’Neale vicino alla parte superiore della chiave, ma un tale evento raramente si traduce in un’espulsione.

James Harden has been ejected from Sixers-Nets Game 3 for his groin shot to Royce O'Neale 👀 Good ejection or bad ejection?pic.twitter.com/PdOV69VuZ6 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 21, 2023

Tuttavia, la natura sfacciata dell’atto è stata ovviamente presa in considerazione in questo caso. James Harden stava vivendo una serata produttiva, avendo segnato 21 punti con 8 su 15 dal campo, oltre a 4 assist e 5 rimbalzi. Quel tipo di numeri offensivi risponderà alle suppliche dei fan che vogliono vedere il primo Harden scatenato in questa postseason. Purtroppo però un’espulsione prematura potrebbe oscurare tutto ciò.

Alla fine, i Sixers si sono ripresi e hanno vinto gara-3. Tyrese Maxey è stato ancora una volta fondamentale con 25 punti. Ogni speranza per i coraggiosi Nets è ora quasi morta.

